«Яндекс» зарегистрировался на острове Октябрьский в Калининграде

Юридическое лицо «Яндекса» — Международная компания акционерное общество «Яндекс» — зарегистрировалось в специальном административном районе на в Калиниграде. Это следует из данных реестра.

В пресс-службе компании пояснили РБК, что продолжают готовиться к реструктуризации.

«Регистрация нового юридического лица — необходимая процедура для будущей оптимизации структуры юридических лиц группы компаний», — сказали в «Яндексе».

В конце октября сообщалось, что «Яндекс» получил от правительственной комиссии по иностранным инвестициям разрешение на реструктуризацию российского бизнеса. Предполагается, что головная компания Yandex N.V., зарегистрированная в Нидерландах, создаст «дочку» в России, в которую переведет большинство активов. Контрольный пакет акций этой компании продадут «консорциуму инвесторов», Yandex N.V. помимо денег получит лицензии на ряд технологий «Яндекса». В конце октябре Forbes сообщал, что сейчас передача лицензий «под большим вопросом», так как сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил с антивоенным заявлением, а в отношении советника по корпоративному развитию «Яндекса» Алексея Кудрина были введены западные санкции.

27 декабря Forbes сообщил, что потенциальные покупатели российского бизнеса «Яндекса» стали его акционерами, не дожидаясь реструктуризации компании. Среди них, по данным издания — владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

«Медуза» и The Bell писали, что в середине мая 2023 года президент России Владимир Путин согласовал список потенциальных покупателей российской части «Яндекса». В него входили Владимир Потанин, основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и ВТБ. Однако этот список не устроил иностранных директоров в совете «Яндекса», так как все потенциальные покупатели находятся под теми или иными западными санкциями.

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