Apple заплатила России штраф в размере 1,2 миллиарда рублей

Компания Apple оплатила антимонопольный штраф на рублей, сообщила Федеральная антимонопольная служба России (ФАС).

В ведомстве напомнили, что служба признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства в июле 2022 года.

Поводом послужило то, что Apple запрещала разработчикам приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также навязывала российским разработчикам необходимость использования в их приложениях платежных инструментов компании.

Кроме того, Apple требовала от разработчиков удалять ссылки на свои интернет-ресурсы и менять функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты, отмечали ФАС.

Эти действия антимонопольная служба сочла злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений. В январе 2023 года ФАС назначила Apple штраф, который компания оплатила 19 января 2024 года. Средства уже поступили в бюджет РФ, отметила пресс-служба. Каким образом американская компания смогла оплатить штраф, не уточняется.

Apple в России уже признавали виновной злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Например, в 2021 году компанию оштрафовали на 906 миллионов рублей по жалобе «Лаборатории Касперского». Разработчик программного обеспечения тогда заявлял, что Apple необоснованно ограничила функциональность его новой версии приложения для родительского контроля «Kaspersky Safe Kids». При этом Apple тогда же вывела на рынок собственное приложение с аналогичными функциями «Screen Time». Компания оплатила этот штраф в феврале 2023 года.