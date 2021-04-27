ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов. На корпорацию пожаловалась «Лаборатория Касперского»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала корпорацию Apple на (12 миллионов долларов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Штраф, сообщается на сайте регулятора, был наложен по итогам разбирательства, проведенного по заявлению «Лаборатории Касперского». Разработчик программного обеспечения заявил, что Apple необоснованно урезала функциональность его новой версии приложения для родительского контроля «Kaspersky Safe Kids» (KSK). При этом Apple вывела на рынок собственное приложение с аналогичными функциями «Screen Time».

Разбирательство началось в августе 2019 года, а завершилось в августе 2020-го. Почему штраф наложен именно сейчас, в сообщении ФАС не уточняется.

Также ФАС обязала Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала. Это предписание обжаловано в суде и до завершения разбирательств его действие приостановлено.