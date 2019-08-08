ФАС начала антимонопольное расследование против Apple по жалобе «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила против корпорации Apple дело о признаках закона РФ о защите конкуренции. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Дело возбуждено по жалобе разработчика антивирусных программ «Лаборатория Касперского». Компания заявила, что Apple необоснованно урезала функционал новой версии приложения для родительского контроля «Kaspersky Safe Kids» (KSK). При этом, как отмечает ФАС, Apple вывела на рынок собственное приложение с аналогичными функциями «Screen Time».

ФАС пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке приложений для iOS. Дело в отношении корпорации будет рассмотрено 13 сентября.

Apple представила приложение «Screen Time» для операционной системы iOS 12 в июне 2018 года.

В апреле 2019-го The New York Times сообщила, что за последний год Apple ограничила функционал или удалила из App Store 11 из 17 самых популярных приложений родительского контроля. Разработчики Kidslox (Украина) и Qustodio (Испания) подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию. В материале сообщалось об аналогичной жалобе «Лаборатории Касперского» в России и Евросоюзе.

В Apple свои действия объяснили тем, что сторонние разработчики приложений родительского контроля имели возможность собирать конфиденциальную информацию о пользователях.