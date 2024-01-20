В Новосибирске отменили концерт Лолиты в Доме ученых РАН. Это третье выступление певицы, отмененное в России за полторы недели

Концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 31 марта в Доме ученых Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке, не состоится, сообщается на официальном сайте площадки.

В Новосибирске в этом году планировали провести два концерта Лолиты в рамках гастрольного тура, посвященных 60-летию певицы. На прошлой неделе с афиш местного Дома культуры железнодорожников пропал концерт Лолиты, намеченный на 2 апреля.

Лолита сообщила ТАСС, что информацию об отмене мероприятий в Новосибирске «лучше получать на местах». «Нам никто не присылает официальных бумаг», — сказала певица.

Это третье выступление артистки, отмененное с 12 января. Тогда власти Омской области сообщили, что в филармонии Омска отменен концерт Лолиты, запланированный на 27 марта. Перед этим на концерт пожаловался «Совет атаманов казачьего народа», отметивший, что Лолита участвовала в «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Лолита, комментируя отмену выступления, сказала, что «это уже концерт казаков».

Вскоре после участия в «почти голой», прошедшей 20 декабря, Лолита сообщила, что организаторы отменили «огромное количество» ее концертов. На сайте Лолиты в списке концертов нет выступлений в январе, первый концерт запланирован на 15 февраля в Раменском.

Читайте также

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)

Читайте также

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)