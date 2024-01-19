В работе мобильного оператора «Билайн» произошел масштабный сбой

Абоненты мобильного оператора «Билайн» в нескольких регионах России столкнулись со сбоями в работе.

По данным сервиса Downdetector, на сбои, в частности, жалуются жители Самары, Казани, Уфы, Саратова и Тольятти. Они сообщают как о неработающей связи, так и об отсутствии мобильного интернета.

17 января сообщалось о сбоях в работе мессенджера Telegram. Тогда большинство жалоб поступало от пользователей из Уфы и некоторых других населенных пунктах Башкортостана на фоне акций протеста из-за приговора активисту Фаилю Алсынову. Суд города Баймак в тот день признал Алсынова виновным в разжигании межнациональной розни и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

19 января на новую акцию в поддержку Алсынова в Уфе собрались, по подсчетам СМИ, не менее 1000 человек.

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