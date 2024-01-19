Алека Болдуина снова обвинили в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Предыдущие обвинения сняли девять месяцев назад

Большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико предъявило актеру Алеку Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом сообщает The New York Times.

Предыдущие обвинения в непредумышленном убийстве были сняты с актера в конце апреля 2023 года — за две недели до начала суда.

С тех пор, как отмечает BBC News, прокуратура сообщила о появлении «дополнительных фактов». Прокуроры, в частности, провели дополнительную экспертизу револьвера, из которого была убита Хатчинс. Она показала, что выстрел мог произойти только при нажатии на спусковой крючок. Актер утверждал, что не делал этого.

Если Болдуин будет признан виновным, то ему грозит до 18 месяцев лишения свободы.

«Мы полностью готовы к суду», — сказал BBC адвокат Болдуина.

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Она была убита выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Болдуин. Пистолет, который использовался как реквизит, оказался заряжен боевыми патронами.

В интервью телеканалу ABC Болдуин рассказывал, что репетировал с Хатчинс одну из сцен, она говорила ему, под каким углом держать пистолет. Актеру, по его словам, надо было взвести курок, но не стрелять. «Я взвел курок, и пистолет выстрелил. Я не нажимал на спусковой крючок, нет, нет, нет, нет, нет. Я никогда бы не направил пистолет на человека и не нажал бы спусковой крючок», — говорил Болдуин.

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