Прокуратура штата Нью-Мексико отказалась обвинять Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс

Прокуратура штата Нью-Мексико отказалась от обвинения актера Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

В заявлении адвокатов Болдуина, которое цитирует The New York Times, говорится: «Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдуина и призываем провести надлежащее расследование фактов и обстоятельств этого трагического происшествия».

Окружной прокурор округа Санта Фе, который первоначально выдвигал против Болдуина обвинения в непреднамеренном убийстве, пока никак не прокомментировал решение прокуратуры.

The New York Times напоминает, что в непреднамеренном убийстве также обвиняли консультанта по оружию Ханну Гутьеррес-Рид. Снято ли обвинение и с нее тоже, не уточняется.

Болдуин ранее заявлял, что не признает своей вины в непреднамеренном убийстве, адвокат Гутьеррес-Рид сообщал, что она также собирается заявить о невиновности.

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Когда Алек Болдуин, готовясь к съемкам, достал пистолет, тот выстрелил, попав в Хатчинс. Пистолет, который использовали как реквизит, оказался заряжен боевыми патронами.

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