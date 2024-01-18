Пакистан нанес удары «по укрытиям террористов» на территории Ирана. Местные власти сообщили о семи погибших

Пакистан нанес серию «высоко скоординированных ударов по укрытиям террористов» в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, говорится в заявлении пакистанского министерства иностранных дел.

В ведомстве подчеркнули, что целью ударов было обеспечение безопасности и национальных интересов Пакистана, поскольку страна располагала информацией о «надвигающейся крупномасштабной террористической активности» боевиков пакистанского происхождения, укрывающихся на территории Ирана.

В МИД уточнили, что в ходе операции были убиты несколько боевиков. Агентство «Анадолу» пишет, что пакистанская армия атаковала семь объектов «Освободительной армии Белуджистана», которая признана террористической в Пакистане и еще ряде стран.

Иранское агентство «Мехр» со ссылкой на местные власти пишет о взрывах в городе Сараван и его окрестностях. По данным властей, в результате атаки погибли семь человек — три женщины и четверо детей. Подчеркивается, что все они не были иранцами. Агентство также уточнило, что Пакистан наносил удары дронами и ракетами.

Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что исполняющий обязанности премьер-министр Пакистана Анвар-уль-Хак Какар на фоне произошедшего прервал свою поездку в Давос на Всемирный экономический форум.

16 января Иран нанес удары по объектам на территории Пакистана. Иранское агентство Tasnim писало, что целью атак были штабы группировки «Джейш аль-Адль». По данным МИД Пакистана, в результате этой атаки погибли двое детей, еще три человека получили ранения. В ведомстве осудили Иран, назвав его действия «неприемлемым» нарушением суверенитета Пакистана.

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