Иран нанес ракетный удар по штабам суннитской группировки в Пакистане

Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по двум штабам группировки боевиков «Джейш аль-Адль», выступающей против Тегерана, сообщает государственное информационное агентство Tasnim

Атака была нацелена на район в пакистанской провинции Белуджистан, «где располагалась одна из крупнейших штаб-квартир «Джейш аль-Адль». Оба штаба, как пишет Tasnim, были уничтожены. Другие подробности атаки не приводятся.

Как отмечает The Washington Post, «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») — это суннитская боевая группировка. Тегеран считает «Джейш аль-Адль» террористической организацией. В декабре группировка взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в Систане и Белуджистане, при котором были убиты по меньшей мере 11 полицейских.

Накануне вечером Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по территории Иракского Курдистана около города Эрбиль. Целью ударов, как заявил КСИР, были «шпионские центры» и «места скопления антииранских террористических групп».

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