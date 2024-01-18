Генерала, отвечавшего за московскую ПВО, оштрафовали на 2,5 миллиона рублей по делу о взятке в особо крупном размере

235-й гарнизонный военный суд Москвы назначил бывшему командиру 4-й дивизии ПВО имени Б. П. Кирпикова генерал-майору Дмитрию Беляцкому штраф в размере 2,5 миллиона рублей по делу о взятке в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

О деле в отношении Беляцкого и Константина Огиенко (бывшего командующего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, ответственной за оборону Москвы), стало известно в сентябре 2023 года.

По версии следствия, Беляцкий и Огиенко планировали передать под застройку земли Минобороны в ближнем Подмосковье, в том числе в Лобне и Долгопрудном. За землю военные рассчитывали выручить 30 миллионов рублей, однако они успели получить только первую часть денег — 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации «Надежда» Антонины Климовой, которая также стала фигуранткой дела.

По данным собеседников издания, суд рассмотрел дело Беляцкого в особом порядке, без проведения судебного следствия. Наказание было назначено с учетом признания генерал-майора и его активного сотрудничества со следствием. Офицер сохранил звание и «многочисленные» награды. Кроме того, как пишет газета, после выплаты штрафа он «вполне может» вернуться в армию и отправиться на войну в Украину, где специалисты в области ПВО «пользуются спросом».

Огиенко вину не признал. Он заявил, что его оговорили. В отличие от остальных фигурантов дела, которых суд отправил под домашний арест, бывший командующий находится в СИЗО. По предъявленному обвинению ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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