Дочерняя компания АвтоВАЗа ООО «Автозавод Санкт-Петербург» подала в Роспатент заявки на регистрацию двух вариантов товарного знака. Документы поступили в ведомство 11 января, внимание на них обратило издание Autonews.

Оба варианта товарного знака выглядят как буква Х в овале. В одном случае овал и буква X серого цвета, а внутри черный овал, в другом случае эмблема черно-белая.

В заявках автозавода сказано, что под этими товарными знаками планируют выпускать легковые спортивные автомобили, в том числе беспилотные, а также фургоны, автоприцепы, двигатели, автозапчасти, аксессуары и другие товары, например, елочные украшения.

Как отмечает Autonews, представленный товарный знак похож на эмблемы нескольких производителей автомобилей — корейской компании Hyundai, китайской Xpeng или китайской Chery (если у эмблемы АвтоВАЗа убрать верхнюю часть).

АвтоВАЗ собирается в 2024 году представить новый бренд, под которым будут выпускать некие лицензионные автомобили, сообщил ранее в январе глава компании Максим Соколов. Предполагается, что одной из новинок станет кроссовер X-Cross 5, производство которого началось на заводе Lada (бывшем заводе Nissan) в Петербурге в июне 2023 года.

После начала полномасштабной войны в Украине АвтоВАЗ столкнулся с острой нехваткой иностранных комплектующих, из-за чего несколько раз останавливал работу. Производство возобновили к лету 2022 года — компания запустила линейку автомобилей в упрощенной комплектации с минимальным количеством иностранных деталей. В сентябре 2023 года США ввели санкции против АвтоВАЗа.

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