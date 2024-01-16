В центре Нижнего Новгорода прорвало трубу с горячей водой. 12 человек получили ожоги

12 человек, включая двух детей, были госпитализированы с ожогами, после того как в центре Нижнего Новгорода прорвало теплосеть. Об этом, пишет NN.ru, сообщили в Минздраве региона.

Пострадавших доставили в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России. «Десять взрослых и один ребенок будут проходить лечение амбулаторно. Еще один пострадавший ребенок госпитализирован на лечение в детское ожоговое отделение», — рассказали в больнице.

По информации NN.ru, пострадавшие получили ожоги ног. Телеграм-канал Mash в свою утверждает, что ожоги рук и ног из-за аварии получили 16 человек, в том числе двое детей

Компания «Теплоэнерго» — крупнейший поставщик тепловой энергии в Нижнем Новгороде — сообщила, что трубу с горячей водой прорвало рядом с перекрестком улиц Славянской и Студеной.

В «Теплоэнерго» заявили, что помогут нижегородцам, получившим ожоги. Компания готова компенсировать затраты на их лечение и реабилитацию.

Из-за аварии на теплосети без отопления остались как минимум 20 многоквартирных домов, где живут более трех тысяч человек, и два социально значимых объекта, отмечает NN.ru.

В российских регионах с начала 2024 года произошли несколько коммунальных аварий. Одной из наиболее крупных и резонансных стала авария на котельной в Подольске, в результате которой без тепла остались 20 тысяч жителей микрорайона Климовск.