S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 5 сентября 2024 года. Дату релиза игры переносили уже несколько раз

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет 5 сентября 2024 года. Об этом свидетельствует новая дата релиза, появившаяся на сайте украинской студии GSC Game World, которая занимается разработкой игры.

Также новая дата релиза указана в официальном трейлере, опубликованном на ютьюбе. Как пишет DTF со ссылкой на разработчиков игры, эта дата — окончательная.

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет одновременно на ПК, а также Xbox Series X и Series S. Она будет доступна в Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox Store и Game Pass в первый же день релиза, уточняется на сайте.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — Final Release Date Announcement GSC Game World

Изначально релиз игры был назначен на на 28 апреля 2022 года, но за четыре месяца до этого, в январе, разработчики сообщили, что дата сдвинется на 8 декабря, поскольку им нужно дополнительное время, чтобы полностью реализовать свое видение игры и довести ее «до нужного состояния». После этого релиз снова перенесли — сначала на неопределенную дату 2023 года, а затем на первый квартал 2024 года.

После начала войны разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии объявили, что игра не будет продаваться на территории России. Также компания изменила написание слова Chernobyl в названии игры на Chornobyl (в соответствии с транслитерации с украинского).

Летом 2022 года студия сообщила, что у игры не будет русской озвучки — только английская и украинская — но игроки смогут выбрать субтитры на русском языке.

Весной 2023 года хакеры пригрозили опубликовать десятки гигабайт материалов еще не вышедшей игры, потребовав от студии извинений за «недостойное отношение к игрокам из Беларуси и России». В GSC Game World ответили, что «видели куда более страшные вещи» и назвали попытки запугать разработчиков «бесполезными».