РБК: двухдневная задержка вылета рейса FlyDubai из Пулково связана с ограничениями из-за санкций

Двухдневная задержка вылета рейса авиакомпании FlyDubai из Петербурга в Дубай связана в том числе с ограничениями из-за санкций, действующих в авиаотрасли, рассказали два источника РБК.

По словам собеседников издания, иностранные авиакомпании в условиях санкций летают в Россию только на бортах, находящихся в их собственности, поскольку западные лизингодатели могут ограничивать полеты своих самолетов из-за рисков их ареста. В таких условиях, говорит один из источников, любая поломка приводит к ожиданию прибытия техники и запчастей, а доступа к обслуживанию в России у иностранных компаний нет.

На замену сломавшемуся борту, как отмечает РБК, авиакомпания часто присылает резервный, но с рейсом FlyDubai этого не случилось. «Санкционные ограничения не позволили им [авиакомпании] оперативно найти резервный борт для замены сломавшегося в Пулково», — пояснил источник издания. С какой конкретно неисправностью связана задержка рейса FlyDubai, собеседники РБК не уточнили.

Рейс FZ 992A из Петербурга в Дубай должен был вылететь в полночь с субботы на воскресенье, 14 января, но время отправления несколько раз переносили, и в итоге самолет вылетел только в 8:20 утра во вторник. В авиакомпании РБК сказали, что рейс задержан из-за «технической проблемы», а «Фонтанке» — что задержка связана с «операционными причинами».

15 января Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку соблюдения прав пассажиров задержанного рейса. Пассажиры рейса рассказали «Фонтанке», что перевозчик предложил им лететь через Москву, но они отказались, поскольку покупали билеты с расчетом на прямой рейс. По словам еще одного пассажира, представительница авиакомпании во время задержки говорила, что самолет «через пару часов» «доремонтируют» и он сможет долететь до Москвы.

После начала полномасштабной войны в Украине западные страны закрыли небо для российских самолетов и запретили поставлять в Россию авиатехнику (в том числе самолеты Boeing и Airbus) и запчасти. Иностранные лизингодатели потребовали вернуть им суда, находящиеся в эксплуатации у российских авиакомпаний.

Российские перевозчики, у которых в лизинге иностранные самолеты, отказались от некоторых рейсов за рубеж, опасаясь ареста воздушных судов.

При этом на второй год действия санкций российские авиакомпании продолжали получать комплектующие в обход ограничений. Reuters подсчитал, что крупнейшие авиакомпании России получили запчасти на сумму не менее чем 1,2 миллиарда долларов.

Подкаст «Что случилось» — о российских авиакомпаниях в условиях санкций

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