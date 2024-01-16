На студента-программиста из Томска завели уголовное дело о госизмене. Его обвиняют в работе на украинских хакеров

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о госизмене в отношении студента-программиста из Томска, который якобы работал на украинских хакеров, сообщают «Сибирь. Реалии» и Astra.

О задержании и аресте программиста стало известно в октябре 2023 года. По версии следствия, он совершал «хакерские атаки подрывного характера» на объекты российской информационной инфраструктуры по заданию украинских спецслужб. Других подробностей о фигуранте дела в ФСБ тогда не сообщили.

В свою очередь Astra выяснила, что речь про студента Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) С. В. Исрафаилова, который, как считают следователи, участвовал в атаках на ресурсы администрации Томска и НИИ Томского политехнического университета по заданию хакерской группировки Cyber Anarchy Squad.

По данным «Сибирь. Реалии», фигуранта дела зовут Сеймур Исрафилов, ему 18 лет. Он поступил в ТУСУР летом 2023 года.

По данным правозащитной организации «Первый отдел», в 2023 году в российские суды поступило рекордное число дел по статьям о госизмене (63 дела) и сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (семь дел). В 37 случаях суды уже вынесли приговоры — все они обвинительные.

В конце апреля 2023 года президент России подписал закон, который ужесточает уголовную ответственность по ряду статей, в том числе о госизмене. Теперь эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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