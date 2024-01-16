Bloomberg: российские танкеры начали избегать Суэцкого канала из-за риска попасть под атаку хуситов

Катарские и российские танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) отклонились от первоначального маршрута и не стали заходить в Красное море через Суэцкий канал. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию передвижения судов.

Издание предположило, что это может быть связано с атаками йеменских хуситов на суда в Красном море.

По данным Bloomberg, два танкера с СПГ, один из которых принадлежит России, ушли от северного входа в Суэцкий канал в Средиземном море поздно вечером 15 января. Кроме того, три танкера с катарским СПГ остановились у берегов Омана после авиаударов США по объектам хуситов в Йемене и сейчас направляются в сторону Мыса Доброй Надежды или в Юго-Восточную Азию. Танкеры должны были пройти через Красное море для транспортировка газа в Европу.

Bloomberg отмечает, что Катар и Россия были последними крупными поставщиками СПГ, продолжавшими использовать Суэцкий канал для транзита газа.

Йеменские хуситы, начиная с осени, постоянно атакуют морские суда в Красном море. Они заявили, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа».

Британская охранная компания Ambrey сообщала, что хуситы по ошибке атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть. Судно было выбрано в качестве цели из-за того, что в общедоступной базе данных числилось как связанное с Великобританией, но это уже была устаревшая информация.

В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене. Американские военные утверждали, что нанесли удары по командным пунктам, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным мощностям и радарам противовоздушной обороны

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