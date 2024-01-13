Reuters: хуситы по ошибке атаковали танкер с российской нефтью
Йеменские хуситы по ошибке атаковали танкер под флагом Панамы, перевозивший российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британской охранной компании Ambrey.
По версии Ambrey, судно было выбрано в качестве цели из-за того, что в общедоступной базе данных числилось как связанное с Великобританией, но это уже была устаревшая информация.
Информационный центр морских торговых операций Великобритании сообщил, что получил уведомление о падении ракеты примерно в 500 метрах от танкера, который находился в 90 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден. В сообщении центра говорится, что пострадавших в результате атаки нет.
«Это был второй танкер с российской нефтью, который по ошибке стал объектом нападения хуситов», — цитирует Reuters сообщение Ambrey. Подробности первого инцидента не уточняются.
Йеменские хуситы, начиная с осени, постоянно атакуют морские суда в Красном море. 14 ноября группировка заявила, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». При этом нападениям подверглись не только военные корабли, но и множество торговых судов из разных стран.
В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене. Обстрелы вели с использованием ракет «Томагавк» с боевых кораблей и подлодок, а также истребителей. Американские военные утверждали, что нанесли удары по командным пунктам, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным мощностям и радарам противовоздушной обороны.
В Кремле осудили удары США и Великобритании по Йемену, посчитав их противоречащими международному праву.