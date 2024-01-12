США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене в ответ на атаки на морские суда. Главное

Самолет, участвовавший в операции коалиции, возглавляемой США, 12 января 2024 года US Central Command / Reuters / Scanpix / LETA

Военные США и Великобритании в ночь на 12 января нанесли массированный удар по объектам хуситов в Йемене. Обстрелы вели с использованием ракет «Томагавк» с боевых кораблей и подлодок, а также истребителей, сообщили официальные представители США. Командование ВВС США на Ближнем Востоке заявило, что военные нанесли более 60 ударов по 16 объектам в Йемене, в том числе по командным пунктам, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным мощностям и радарам противовоздушной обороны. ВВС использовали более 100 высокоточных боеприпасов различных типов. По информации Associated Press, взрывы слышали в столице Йемена Сане, в Ходейде, крупнейшем портовом городе, контролируемом хуситами, а также в Таизе и Дамаре, к югу от Саны. Очевидцы сообщили Reuters, что под удар попали военная база, расположенная возле аэропорта Саны, военный объект у аэропорта Таиз, военно-морская база хуситов в Ходейде и военный объект в Хадджа. Это первый удар военных США по объектам хуситов в Йемене с 2016 года.

Взрыв в окрестностях Саны после удара США и Великобритании, 12 января 2024 года Wang Shang / Xinhua / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Удары по военным целям нанесли в ответ на атаки хуситов на торговые суда в Красном море, направляющиеся в сторону Израиля. «Эти удары стали прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая первое в истории применение противокорабельных баллистических ракет», — заявил президент США Джо Байден. Он назвал ракетные удары по объектам хуситов «оборонительными действиями».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, в свою очередь, сказал, что Великобритания предприняла «ограниченные, необходимые и соразмерные действия в порядке самообороны» против объектов, причастных к атакам на суда, чтобы защитить морское судоходство.

Правительства Австралии, Бахрейна, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии и Южной Кореи присоединились к США и Великобритании. В своем заявлении они подчеркнули, что удар нанесли для деэскалации напряженности и восстановления стабильности в Красном море. Союзники заявили, что готовы защищать жизни людей и охранять важный торговый водный путь.

Житель Йемена на судне «Гэлакси Лидер», захваченном хуситами и переправленном в йеменский порт Аль-Салиф в ноябре. 5 декабря 2023 года Yahya Arhab / EPA / Scanpix / LETA

Представители хуситов заявили, что ответят на ракетные удары США и Великобритании. Представитель йеменского движения хуситов заявил, что ракетные удары не повлияют на решение хуситов атаковать гражданские суда в Красном море. Хуситы не предоставили никакой информации о том, есть ли разрушения или пострадавшие. Высокопоставленный американский источник Associated Press сказал, что США «не удивятся, если увидят какой-то ответ» со стороны хуситов.

Россия потребовала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов по Йемену. 12 января в Совбезе ООН пройдет «открытый брифинг в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», сообщили в постпредстве РФ при ООН. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары США по Йемену — «очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей».

Власти Саудовской Аравии призвали к сдержанности после ударов по Йемену, а также выступили за безопасность и стабильность в Красном море. Иран, поддерживающий хуситов, решительно осудил атаки со стороны США и Великобритании. В Тегеране заявили, что удары нарушают территориальную целостность страны и международное право. В Иране считают, что атака усилит нестабильность в регионе.

В США прошли протесты из-за ударов по Йемену. Несколько десятков демонстрантов собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке и возле Белого дома в Вашингтоне. Протестующие призывали прекратить бомбардировки, а также выступали в поддержку Палестины, пишет Reuters.

Хуситы осенью 2023 года начали атаки в Красном море с использованием ракет и дронов на фоне палестино-израильского конфликта, начавшегося после нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября. Группировка заявила в ноябре, что будет атаковать все суда, которые каким-либо образом связаны с Израилем, в ответ на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». В результате 27 нападений, совершенных с 19 ноября, как заявил Джо Байден, пострадали торговые суда более 50 стран, а свыше двух тысяч судов изменили свои маршруты, избегая района Красного моря.

Судно «Гэлакси Лидер», захваченное хуситами, 5 декабря 2023 года Yahya Arhab / EPA / Scanpix / LETA

9 января хуситы совершили крупнейшую атаку, направленную против американских судов. Центральное командование США утверждало, что авианосцы США вместе с британским эсминцем сбили 18 дронов, две крылатые и одну баллистическую ракету. После нападения Байден собрал своих советников по нацбезопасности, а затем поручил министру обороны Ллойду Остину нанести ответные удары, рассказали источники AP. Остин управлял операцией из больницы, где находится с осложнениями после операции по удалению рака простаты.

В середине декабря Ллойд Остин объявил о начале международной операции «Страж процветания», призванной обеспечить безопасность судоходства в Красном море. По его словам, вместе с США к операции присоединились Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Министр не уточнял, что страны станут делать в ходе этой операции.