Министр обороны США Ллойд Остин выписан из больницы, сообщает CNN.

«Я восстановление и выполняю свои обязанности из дома. Я рассчитываю полностью восстановиться и вернуться в Пентагон как можно скорее», — заявил сам Остин.

В Пентагоне подчеркнули, что у Остина имеется полный доступ к защищенным каналам связи.

Остин был госпитализирован 1 января с сильными болями в животе, бедре и ноге. Позднее у него был диагностирован рак предстательной железы — врачи сообщили, что он на ранней стадии и выразили уверенность в возможности успешного лечения.

Публично о госпитализации сообщили только 5 января. При этом, как выяснилось позднее, до 4 января о том, что Остин находится в больнице, не знали даже в Белом доме.

Читайте также

Глава Пентагона попал в больницу с осложнениями после операции. Об этом три дня ничего не знали ни его заместительница, ни президент США В Республиканской партии потребовали объяснений

Читайте также

Глава Пентагона попал в больницу с осложнениями после операции. Об этом три дня ничего не знали ни его заместительница, ни президент США В Республиканской партии потребовали объяснений