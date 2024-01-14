PepsiCo запретила упоминать войну в Украине в своей рекламе

Компания PepsiCo в рамках своей рекламной стратегии в Украине запретила упоминать о войне и поддержке украинской армии. Об этом сообщила инициатива B4Ukraine, которая отслеживает присутствие международного бизнеса в России после полномасштабного вторжения в Украину.

В организации ознакомились с брифом PepsiCo, составленным осенью 2023 года, когда компания вела поиск нового рекламного и пиар-агентства в Украине.

«НЕТ: упоминания о войне, боевых действиях, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных силах Украины. НЕТ: поддержка Украины и армии. НЕТ: негативная коннотация, создающая ощущение „небезопасности“», — говорилось в брифе в разделе «Ограничения Pepsi».

Представители B4Ukraine обратились за комментариями в офисы Pepsi в Украине и США, но пока не получили ответа.

В сентябре 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло PepsiCo в перечень международных спонсоров войны. На сайте НАПК говорится, что компания обещала прекратить производство напитков в России после начала полномасштабной войны, но не сделала этого.

По данным украинских властей, PepsiCo остается четвертой по размеру чистой прибыли компанией в области производства напитков и пищевых продуктов в России и по итогам 2022 года заплатила в российский бюджет налоги более чем на 115 миллионов долларов. В НАПК также утверждали, что чипсы Layʼs, которые производит PepsiCo, были обнаружены в пищевых пайках российских солдат.

В октябре 2023 года на странице украинского подразделения PepsiCo в инстаграме был опубликован пост о том, что сотрудники компании передали продовольственные наборы 1200 жителям Бородянки, «жилье которых было разрушено». Кто и при каких обстоятельствах его разрушил, в посте не упоминается.

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