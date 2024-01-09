Суд продлил арест Жене Беркович и Светлане Петрийчук

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил до 10 марта арест режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в «оправдании терроризма». Об этом сообщает «Медиазона».

Продлить меру пресечения просил следователь, его поддержал представитель прокуратуры. Защита Беркович и Петрийчук просила освободить их из-под стражи.

Адвокат Беркович Ксения Карпинская рассказала во время заседания, что уже после передачи материалов о продлении ареста в суд защита получила заключение эксперта УФСБ по Свердловской области Светланы Молчановой. По словам Карпинской, новая экспертиза по выводам «прямо противоположна» той, которая легла в основу уголовного дела, передает «Медиазона».

«А знаете какие выводы [экспертизы]? О том, что исламская идеология — это равно терроризму. А одеть платок и никаб и совершить мусульманский брак — это подтверждает, что терроризм был совершен. Если вы с этим ознакомитесь, то у нас тогда полстраны террористов, которые исповедуют ислам, получается», — рассказала Карпинская.

Она добавила, что перед новым экспертом были поставлены другие вопросы, они отличаются от тех, которые были в «деструктологической экспертизе».

Уголовное дело об «оправдании терроризма» в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», в которой рассказывается о женщинах из России, решивших уехать в Сирию за исламистами. Спектакль «Финист ясный сокол» получил две «Золотые маски». Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с мая 2023 года.

Экспертизу по делу проводил создатель «деструктологии» Роман Силантьев, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма». В ответ на обращение адвоката Сергея Бадамшина Минюст РФ официально заявил, что так как деструктология не является наукой, «деструктологическая экспертиза», которую провел Силантьев, не может считаться собственно экспертизой.

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«Медуза» публикует «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» В этом документе утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство»

Вот эта «экспертиза»

«Медуза» публикует «экспертизу» по делу об «оправдании терроризма» в спектакле «Финист ясный сокол» В этом документе утверждается, что «радикальный феминизм» так же опасен, как «Исламское государство»