Суд продлил арест Жене Беркович и Светлане Петрийчук
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил до 10 марта арест режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в «оправдании терроризма». Об этом сообщает «Медиазона».
Продлить меру пресечения просил следователь, его поддержал представитель прокуратуры. Защита Беркович и Петрийчук просила освободить их из-под стражи.
Адвокат Беркович Ксения Карпинская рассказала во время заседания, что уже после передачи материалов о продлении ареста в суд защита получила заключение эксперта УФСБ по Свердловской области Светланы Молчановой. По словам Карпинской, новая экспертиза по выводам «прямо противоположна» той, которая легла в основу уголовного дела, передает «Медиазона».
«А знаете какие выводы [экспертизы]? О том, что исламская идеология — это равно терроризму. А одеть платок и никаб и совершить мусульманский брак — это подтверждает, что терроризм был совершен. Если вы с этим ознакомитесь, то у нас тогда полстраны террористов, которые исповедуют ислам, получается», — рассказала Карпинская.
Она добавила, что перед новым экспертом были поставлены другие вопросы, они отличаются от тех, которые были в «деструктологической экспертизе».
Уголовное дело об «оправдании терроризма» в отношении Жени Беркович и Светланы Петрийчук возбудили из-за пьесы «Финист ясный сокол», в которой рассказывается о женщинах из России, решивших уехать в Сирию за исламистами. Спектакль «Финист ясный сокол» получил две «Золотые маски». Беркович и Петрийчук находятся в СИЗО с мая 2023 года.
Экспертизу по делу проводил создатель «деструктологии» Роман Силантьев, который нашел в пьесе «признаки идеологии радикального феминизма». В ответ на обращение адвоката Сергея Бадамшина Минюст РФ официально заявил, что так как деструктология не является наукой, «деструктологическая экспертиза», которую провел Силантьев, не может считаться собственно экспертизой.