ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Иране

взяло на себя ответственность за взрывы в иранском городе Керман рядом с могилой генерала Касема Сулеймани, при которых погибли более 80 человек, сообщают Reuters и Al Arabiya со ссылкой на заявление ИГИЛ в телеграме.

В заявлении говорится, что теракт на кладбище был осуществлен двумя смертниками, которые взорвали пояса со взрывчаткой в толпе людей, собравшихся на годовщину смерти Сулеймани.

О том, что по крайней мере первый взрыв стал результатом действия смертника, ранее также сообщало государственное агентство IRNA со ссылкой на неназванный источник.

Два взрыва у кладбища, где находится могила генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, произошли 3 января, в годовщину его смерти, когда там собралось множество людей. Погибли не менее 84 человек, пострадали более 200 человек. Этот теракт стал самым крупным в истории Ирана с 1979 года.

Официальные лица Ирана обвинили в организации взрывов Израиль. Однако израильские власти, как сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, заявили союзникам, что спецслужбы страны непричастны к взрывам.

В Госдепартаменте США также заявили, что не видят оснований считать Израиль причастным к теракту и высказали мнение, что взрывы у кладбища похожи на террористические атаки, предпринимаемые ИГИЛом.

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