На выезде из Украины стали спрашивать справки из военкоматов

Пограничники в Украине стали спрашивать у граждан, выезжающих заграницу, справки из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает «Суспильне» со ссылкой на видеозапись в соцсетях.

На видео многодетный мужчина говорит, что его не выпускают за границу без справки из ТЦК или военно-учетных документов. Пограничница при этом говорит, что раньше такие документы не требовали, но появилось новое распоряжение.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил телеканалу, что у пограничников есть на это право. По его словам, право выехать за границу имеют военнообязанные, которые воспитывают трех или больше детей до 18 лет.

«Учитывая, что мы неоднократно выявляли подделки документов связанных с многодетностью, наши инспекторы могут проверять это условие выезда мужчин, в том числе и по документам из территориальных центров комплектования. Это могут быть выписка из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах», — сказал представитель погранслужбы.

С 30 декабря, как пишет «Страна.ua», в Украине усложнили выезд из страны военнообязанных граждан в возрасте 18-60 лет. На погранпереходах появились представители военкоматов, при этом особое внимание уделяют людям с инвалидностью и тем, кто их сопровождает.

К концу второго года полномасштабной войны власти Украины решили пересмотреть правила мобилизации и воинского учета. Правительство страны подготовило специальный законопроект, который 25 декабря внесли в Верховную раду.

Среди прочего в проекте закона предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, уточнить, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку, а также определить порядок увольнения мобилизованных. Документ предусматривает рассылку электронных повесток, вводит учет военнообязанных украинцев, проживающих за рубежом, ужесточает ограничения для уклонистов, а также отменяет отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью третьей группы.

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