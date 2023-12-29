Следственный комитет оккупированного Мелитополя потребовал, чтобы отец похищенного местного жителя Леонида Попова забрал заявление о похищении сына. Об этом «Важным историям» рассказала мать Леонида Анна Махно.

Первый раз 22-летнего Попова задержали в оккупированном Мелитополе в апреле. Он несколько месяцев провел в подвале комендатуры, где его избивали и не кормили. В конце июля Попова доставили в больницу в состоянии крайнего истощения. В начале августа представители местного Следственного комитета заявили, что отпускают его, не обнаружив состава преступления. Но вскоре после того как Попов покинул больницу, его снова задержали и увезли в неизвестном направлении.

История Леонида Попова

Жителя оккупированного Мелитополя, у которого диагностирована шизофрения, несколько месяцев держали в подвале, били и морили голодом Его отпустили, но сразу же задержали снова

История Леонида Попова

Жителя оккупированного Мелитополя, у которого диагностирована шизофрения, несколько месяцев держали в подвале, били и морили голодом Его отпустили, но сразу же задержали снова

Сразу после повторного похищения Леонида его отец, который живет в Мелитополе, написал заявление в местный Следственный комитет. «Отец написал заявление о том, что Леонида похитили на его глазах. После этого он им постоянно и звонил и приезжал, и в прокуратуру тоже. Говорили, что никаких новостей, ждите», — рассказала Махно.

19 декабря отца Попова вызвали в СК, где ему показали черно-белую распечатанную фотографию сына. На изображении Леонид держит в руке лист бумаги, на котором написано: «Со мной все в порядке! О своем местонахождении сообщать отказываюсь! Попов Л.И.». На том же листе стоит подпись и дата — 7 декабря.

«Они показали отцу черно-белую распечатанную фотографию сына. Сказали, что им прислали эту фотографию из Федеральной службы безопасности, что там разбираются с нашим сыном. И сказали отцу забирать заявление, сын же „нашелся“. И нельзя отказаться, это же оккупированная территория, люди живут в страхе», — рассказала мать Леонида.

Следователи сказали отцу Попова, что скорее всего сын находится в Мелитополе, а его «серьезное дело» рассматривает ФСБ. В СК пообещали сообщить родственникам Леонида, когда его будут судить.

Как отмечают «Важные истории», в конце ноября Махно получила официальный ответ от ФСБ оккупированной части Запорожской области на вопросы о похищенном сыне. В документе говорилось, что ведомство не располагает сведениями о местонахождении Леонида, и что в его отношении ни следственные действия, ни оперативно-розыскные мероприятия не проводились.

Другие ведомства, куда обращались родственники Попова, также не сообщали о возбуждении дела в его отношении. Его не нашли ни среди заключенных, ни среди задержанных за «противодействие » .

На сайтах судов, пишут «Важные истории» отсутствует информация об избрании Леониду меры пресечения. По словам юриста правозащитной организации Every Human Being Алексея Ладухина, это говорит о том, что действия людей, которые удерживают Леонида, должны быть квалифицированы как похищение человека или незаконное лишение свободы.

Сообщения о том, что пророссийские власти и военные похищают мирных жителей, включая активистов и журналистов, на оккупированных РФ территориях Украины, поступают с начала полномасштабного российского вторжения.

«Важные истории» рассказывали, что с начала оккупации Мелитополь превратился в центр партизанского сопротивления и одновременно в «самую большую тюрьму в Европе», где российские военные похищают и пытают местных жителей.

О массовых похищениях в Мелитополе

«Я понимал, что меня могут прямо сейчас убить. Просил дать телефон, чтобы попрощаться с родителями» Российские военные превратили Мелитополь в «самую большую тюрьму в Европе», пишут «Важные истории»

О массовых похищениях в Мелитополе

«Я понимал, что меня могут прямо сейчас убить. Просил дать телефон, чтобы попрощаться с родителями» Российские военные превратили Мелитополь в «самую большую тюрьму в Европе», пишут «Важные истории»