Хавьер Милей официально отказался от вступления Аргентины в БРИКС

Президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах участникам отказался от вступления в это объединение, поскольку «в настоящее время это нецелесообразно», сообщает издание Clarin и подтверждает телеканал TN со ссылкой на администрацию Милея.

В письме говорится, что «некоторые решения» предыдущего правительства будут пересмотрены, в их числе — создание специализированного подразделения по активному участию страны в БРИКС.

В администрации президента, как пишет TN, считают, что членство в БРИКС не приносит прямой экономической выгоды, а любые коммерческие отношения со странами-участниками могут согласовываться в двустороннем порядке без необходимости присоединения к альянсу.

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Летом 2022 года правительство Аргентины при предыдущем президенте Альберто Фернандесе подало заявку на вступление в альянс. Однако Милей во время своей предвыборной программы заявлял, что откажется от этого.

В августе 2023 страны-участники БРИКС официально пригласили Аргентину. В конце ноября президентом страны стал Хавьер Милей, после чего министр иностранных дел его нового правительства Диана Мондино написала, что страна не будет вступать в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что интерес в Латинской Америке к объединению «очень силен», а Аргентина «взяла тайм-аут на раздумья».

Вместе с Аргентиной приглашение присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года после саммита альянса, прошедшего в августе в ЮАР, получили еще пять стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Иран.

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