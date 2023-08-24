В БРИКС собираются принять Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ 

В БРИКС по итогам саммита, проходящего в ЮАР, планируют принять пять стран — Аргентину, Иран, Саудовскую Аравию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает бразильское издание UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита.

По данным UOL, страны, которые собираются принять в БРИКС, были отобраны по географическому принципу. Кроме того, был принято во внимание тот факт, что Аргентина и Саудовская Аравия входят в «Большую двадцатку» ( ).

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Все эпизоды Прямо сейчас к БРИКС хотят присоединиться около 40 стран. Что там такого привлекательного? Там ведь главный Китай? И как Россия использует БРИКС? 00:00 42:44

В данный момент в БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.

Предыдущий раз БРИКС расширялась в 2010 году, тогда в организацию вступила ЮАР.

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