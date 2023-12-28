Минобороны РФ: в российской армии по контракту служат более 640 тысяч человек
Контрактную службу в российской армии проходят более 640 тысяч человек, сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны РФ «Армия в цифрах — 2023».
Как указывает издание, российское военное ведомство впервые с начала полномасштабной войны в Украине сообщило, сколько человек служат в армии по контракту.
14 декабря в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявлял, что Минобороны проводит широкую кампанию по привлечению добровольцев в армию. По его словам, в войска набрали 486 тысяч военнослужащих, хотя план составлял 412 тысяч.
«Полторы тысячи ежедневно по всей стране, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается», — говорил президент РФ.
Также Путин сказал, что в настоящее время на войне в Украине находятся 244 тысячи военнослужащих, и заверил, что необходимости в новой волне мобилизации в стране нет.
1 декабря Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность российской армии увеличивается почти на 170 тысяч человек. Согласно указу, численность Вооруженных сил РФ составит 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военнослужащих. В Минобороны России заявили, что численность армии будет увеличена за счет «граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту».