Жительница Подмосковья рассказала, что на нее составили протокол по «митинговой» статье после записи обращения на прямую линию Путина

Жительница Подмосковья Марина Сметанникова рассказала, что на нее составили протокол по административной статье о нарушении порядка организации митинга (статья 20.2 КоАП) после записи видеообращения на прямую линию президента России Владимира Путина.

В видеообращении говорится, что в Софьинском поселении Раменского района Подмосковья не выделена земля под детскую инфраструктуру, а жители стоят с плакатами, на которых написано: «Наши дети не в приоритете».

По словам Сметанниковой, обращение жители записывали в 9 часов утра в выходной день, а плакаты, с которыми стояли люди, не содержали «запрещенных в РФ высказываний, политических требований и лозунгов». Кроме того, по ее словам, эти же плакаты были использованы во время съемок репортажа для телеканала «Вести», когда в кадре было не меньше людей, и никаких проблем не возникло. Вся съемка заняла около 15 минут.

Еще одна жительница Софьина, Елена Максименко, рассказала, что на съемке ее не было, но ее адрес, как она утверждает, оказался у участкового полиции, который пришел к ней 10 декабря, в воскресенье, чтобы взять объяснения по поводу организации несанкционированного митинга.

Прямая линия Владимира Путина прошла 14 декабря и длилась около четырех часов. Во время нее он в очередной раз высказался о целях «специальной военной операции» и успехах российской экономики под санкциями

За неделю до прямой линии, 8 декабря, Путин объявил о своем выдвижении в президенты на пятый срок. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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