Гавриил Григоров / Спутник / AP / Scanpix / LETA

Президент России Владимир Путин 14 декабря провел прямую линию — в первый раз за два года и впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Прямая линия состоялась за три месяца до выборов президента России, которые проходят раз в шесть лет, — и через неделю после того, как Путин в ходе церемонии награждения Героев России в Кремле официально объявил, что будет баллотироваться на очередной — пятый — срок.

Путин идет на пятый срок Meduza

На прямой линии никто из журналистов и других собеседников президента не спросил его о выборах — ни о его предвыборной кампании, ни о возможных других кандидатах, ни о его отношении к принятым в 2020 году изменениям в Конституцию РФ, позволившим ему снова выдвигать свою кандидатуру.

Никто не спросил Путина и о главном оппозиционном политике России, который ранее неоднократно заявлял о намерении участвовать в президентских выборах — Алексее Навальном.

Навальный, с начала 2021 года находящийся в колонии, в августе был приговорен к 19 годам особого режима по уголовному делу об «экстремизме». С начала декабря связи с Навальным нет: с 6 декабря его адвокатов под различными предлогами перестали пускать в колонию, где он отбывал наказание, а его самого перестали подключать по видеосвязи к заседаниям суда. Через пять дней сотрудники ИК-6 заявили, что Навальный там больше не числится, где он сейчас — неизвестно.

Есть еще несколько вопросов, которые не задали Путину.

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. В последние месяцы в России усилилось преследование людей, которые высказываются против войны: новые дела и приговоры по статьям о «фейках» появляются каждые несколько дней. Саша Скочиленко получила семь лет колонии за антивоенные ценники в супермаркете, Алексей Горинов и Мария Пономаренко, уже отбывающие сроки, стали фигурантами новых уголовных дел. О преследовании ЛГБТК-людей . В конце ноября Верховный суд России запретил несуществующее «международное движение ЛГБТ». Силовые органы стали трактовать это как фактический запрет на любую деятельность ЛГБТК-сообщества: сотрудники ОМОН теперь проводят регулярные рейды по гей-клубам. Из публичного доступа стали удалять фильмы и видео, где фигурируют ЛГБТК-люди.

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