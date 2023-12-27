Министр культуры Польши заявил о ликвидации трех государственных СМИ (но этот статус может быть отозван «в любое время»)

Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич подписал распоряжение о ликвидации трех компаний, которые управляют государственными телевидением, радио и агентством печати, сообщается в заявлении министерства.

Компании Telewizja Polska, Polskie Radio и Polskiej Agencji Prasowej (PAP), как говорится в заявлении министерства, будут ликвидированы в связи решением президента Польши Анджея Дуды приостановить их финансирование.

Эти меры позволят обеспечить дальнейшую работу изданий, провести необходимую реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников, уточняет министерство. При этом министерство отмечает, что ликвидация может быть отозвана «владельцем» (то есть им самим) «в любое время».

11 декабря сейм Польши проголосовал против вотума доверия кабинету министров, набранному одним из лидеров консерваторской партии «Право и справедливость» Матеушем Моравецким. После этого новым премьером стал Дональд Туск.

20 декабря новое правительство Польши во главе с Туском объявило об увольнении руководителей государственных СМИ, чтобы «восстановить беспристрастность средств массовой информации» — во время правления «Права и справедливости» их неоднократно обвиняли в предвзятости.

После этого президент Польши Анджей Дуда призвал Туска «уважать польский правовой порядок», а затем наложил вето на закон о бюджете на 2024 год, который предусматривал выделение трех миллиардов злотых на финансирование государственных СМИ. «Государственные медиа должны быть сначала справедливо и законно восстановлены», — написал Дуда.

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