Сейм Польши проголосовал против правительства консерваторов из «Права и справедливости». Теперь формировать кабинет министров будет оппозиция

Сейм Польши проголосовал против вотума доверия кабинету министров, набранному одним из лидеров партии «Право и справедливость», действующим премьером Матеушем Моравецким, сообщает Gazeta Wyborcza. Теперь формировать правительство будет оппозиция во главе с Дональдом Туском.

Из присутствовавших в сейме депутатов за вотум доверия правительству Моравецкого проголосовали 190 человек, против — 266, воздержавшихся не было, сообщает Dziennik.

«Польша — великая духовная сила. И это не мы ее выбираем. Она выбирает нас. Спасибо всем, кто поддержал мое правительство. Благодарю вас за честь быть премьер-министром Польши», — написал Моравецкий после голосования.

Дональд Туск, в свою очередь, опубликовал фотографию высотного здания Дворца культуры в Варшаве, подсвеченного бело-красным цветом польского флага. «Дворец культуры сейчас! Спасибо, Варшава», — написал он.

Программу и новый состав правительства кандидат в премьеры должен представить сейму 12 декабря.

На парламентских выборах в октябре консервативная партия «Право и справедливость» одержала уже третью победу подряд (до этого — в 2015 и 2019 годах) и получила194 из 460 кресел. Однако оппозиционные партии объединились в коалицию, и их суммарный результат (248 кресел) оказался выше.

После выборов «Право и справедливость» должна была достичь договоренности с другими партиями, чтобы сформировать правительство. Но 13 ноября президент Польши Анджей Дуда (бывший член «Права и справедливости») назначил Моравецкого премьером как представителя выигравшей партии и поручил ему сформировать правительство, а затем принял присягу этого правительства, которое еще не было утверждено сеймом.

Перед парламентскими выборами оппозиционная «Гражданская коалиция», состоящая из нескольких партий, обещала избирателям «перезагрузку»: отказ от «консервативного поворота», разрешение абортов на сроке до 12 недель без ограничений и улучшение отношений с Евросоюзом, ухудшившихся за время правления «Права и справедливости».

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