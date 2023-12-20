Новое правительство Польши уволило руководителей государственных СМИ. Эти медиа обвиняли в предвзятости

Новое правительство Польши во главе с Дональдом Туском объявило об увольнении руководителей государственных СМИ.

Своих должностей лишились председатели советов директоров государственного информационного агентства PAP, телевидения и радио. Reuters пишет, что круглосуточный новостной канал TVP временно прекратил вещание.

В соответствующем заявлении министерства культуры говорится, что увольнения были проведены, чтобы «восстановить беспристрастность средств массовой информации».

Об увольнении руководителей государственных СМИ было объявлено на следующий день, после того как парламент Польши принял резолюцию с требованием к органам власти «немедленно принять меры, направленные на восстановление конституционного порядка в плане доступа граждан к достоверной информации и функционирования государственных СМИ».

Во время правления консерваторов из «Права и справедливости» критики регулярно обвиняли государственные СМИ в цензуре и предвзятости в пользу правящей партии.

По итогам прошедших в октябре выборов «Право и справедливость» заняла первое место, однако ей не удалось найти союзников, чтобы создать правящую коалицию. В итоге власть получила демократическая оппозиционная «Гражданская коалиция» во главе с Дональдом Туском. Основными ее предвыборными обещаниями были «перезагрузка» и отказ от «консервативного поворота».

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