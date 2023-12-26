Полковника ГРУ в отставке Квачкова второй раз оштрафовали по статье о «дискредитации» армии

Дорогомиловский суд Москвы назначил 50 тысяч рублей штрафа отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову по административному делу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), сообщает проект Ксении Собчак «Осторожно, новости».

Поводом для дела в отношении Квачкова стало интервью каналу «Сталинград» с названием «Поможем нашим воинам», в котором отставной полковник назвал Владимира Путина «терпилой». Высказывания Квачкова процитировали украинские источники.

В августе Квачкова уже штрафовали по статье о «дискредитации» на 40 тысяч рублей. Поводом для штрафа стали три поста в «Одноклассниках», в том числе с призывом «перейти от ведения спецоперации к полномасштабной войне с украинской армией». Квачков утверждал, что не имеет отношения к группе, где эти посты были опубликованы.

Позже в рамках этого дела отставному полковнику назначили административный надзор, по условиям которого Квачкову запрещается до 19 февраля 2029 года участвовать в массовых мероприятиях, в том числе в митингах.

Как отмечает «Осторожно, новости», после второго штрафа Квачкову может грозить дело по уголовной статье о «дискредитации» армии (статья 280.3 УК).

Владимир Квачков — ветеран войны в Афганистане, конфликтов в Азербайджане и Таджикистане. Он активно критикует действующую власть, президента Владимира Путина, ход «спецоперации» и миграционную политику России.

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам лишения свободы за подготовку вооруженного мятежа. Позже суд смягчил приговор до восьми лет колонии строгого режима.

В 2017-м полковника осудили еще на полтора года лишения свободы по делу о возбуждении ненависти или вражды за видеообращение из колонии. Через два года после частичной декриминализации уголовной статьи 282 Квачков вышел на свободу.

Кто такой Квачков

Антисемит и ксенофоб Владимир Квачков еще в 2014 году призывал Путина провести в Украине «спецоперацию». Нынешняя риторика Кремля все чаще похожа на его высказывания

Кто такой Квачков

Антисемит и ксенофоб Владимир Квачков еще в 2014 году призывал Путина провести в Украине «спецоперацию». Нынешняя риторика Кремля все чаще похожа на его высказывания