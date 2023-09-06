Полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову до 2029 года запретили ходить на митинги

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск полиции и назначил отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову административный надзор до 19 февраля 2029 года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По условиям надзора Квачкову запрещается участвовать в массовых мероприятиях, в том числе в митингах. Отставному полковнику также необходимо раз в месяц регистрироваться в полиции по месту проживания до погашения судимости в 2029 году.

Как отмечает «Медиазона», в феврале 2020 года Квачкову уже назначали административный надзор на три года. Новое решение связано со штрафом в 40 тысяч рублей, который полковнику назначили в августе по административной статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ.

Поводом для штрафа стали три поста в «Одноклассниках», в том числе с призывом «перейти от ведения к полномасштабной войне с украинской армией». Квачков утверждал, что не имеет отношения к группе, где эти посты были опубликованы.

Владимир Квачков — ветеран войны в Афганистане, конфликтов в Азербайджане и Таджикистане. В 2005 году его обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, на тот момент возглавлявшего «ЕЭС России». Спустя три года ареста присяжные оправдали полковника.

В 2010 году Квачкова снова арестовали. В 2013 году его приговорили к 13 годам лишения свободы за подготовку вооруженного мятежа. Позже суд смягчил приговор до восьми лет колонии строгого режима. В 2017-м полковника осудили еще на полтора года лишения свободы по делу о возбуждении ненависти или вражды за видеообращение, которое он записал в колонии.

В 2019 году после частичной декриминализации уголовной статьи 282 Квачков вышел на свободу. С тех пор он активно критикует действующую власть, президента Владимира Путина, ход «спецоперации» и миграционную политику России.

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