Владимира Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии

Тверской суд Москвы оштрафовал отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова на 40 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» вооруженных сил РФ.

Как сообщает «Медиазона», перед заседанием суда журналисты спросили Квачкова, считает ли он себя виновным. Квачков ответил: «Виновен Путин и его команда». Во время заседания он добавил: «На мой взгляд, дискредитируют вооруженные силы следующие граждане: Путин, Шойгу, Герасимов…» После этой фразы судья прервала его.

Затем на заседании Квачков заявил: «Вооруженные силы дискредитируют те, кто не может вести войну. А мы можем ее делать и умеем!»

Поводом для дела в отношении Квачкова стали три поста в «Одноклассниках». Квачков утверждает, что не имеет отношения к группе, где эти посты были опубликованы. По его словам, он вообще не пользуется соцсетями.

Владимир Квачков активно выступает за войну с Украиной, при этом критикуя российскую власть и командование вооруженных сил за то, как эта война ведется. Он состоит в Общероссийском офицерском собрании, которое, в частности, призывало перейти от к «полномасштабной войне с украинской армией».

В 2005 году Квачкова обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса. По этому делу он был оправдан. Позднее его приговорили к 13 годам колонии за подготовку вооруженного мятежа. Квачков вышел на свободу в 2019-м.