МВД объявило в розыск автора «Масяни» Олега Куваева

Мультипликатор, автор сериала «Масяня» Олег Куваев объявлен в федеральный розыск в России. Соответствующую информацию в базе розыска МВД обнаружило издание «Верстка».

По какой статье разыскивается художник, на сайте МВД не уточняется.

Олег Куваев с 2006 года проживает в Израиле. С началом полномасштабного российского вторжения в Украину мультипликатор выпустил несколько антивоенных эпизодов сериала «Масяня». Сайт mult.ru, где выходили серии «Масяни», заблокировали в России в марте 2022 года.

В октябре 2023 года стало известно, что в отношении Куваева возбудили уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. По данным СМИ, поводом к преследованию мультипликатора стал 169-й эпизод сериала «Масяня», в которой главная героиня «призывает российских солдат сдаваться в плен с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ». 22 декабря Минюст РФ включил Куваева в реестр «иностранных агентов».

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