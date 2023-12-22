Минюст РФ объявил «иностранными агентами» автора «Масяни» Олега Куваева и богослова Андрея Кураева

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него богослова Андрея Кураева и мультипликатора Олега Куваева.

Также в реестр попали старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, журналист Александр Рыклин, журналистка «Дождя» Валерия Ратникова, адвокат и сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, издания «Верстка» и «Можем объяснить».

В сообщении Минюста сказано, что почти все люди и издания, включенные в реестр «иноагентов», выступали против проведения «специальной военной операции» (как власти РФ называют полномасштабное вторжение войск РФ в Украину — прим. «Медузы»).

Проект «Можем объяснить» отметил, что Минюст РФ впервые объявил «иностранным агентом» телеграм-канал.

Андрей Кураев — один из наиболее часто цитируемых в СМИ священнослужителей. Его публичные заявления неоднократно вступали в противоречие с официальной позицией Русской православной церкви. В августе 2022 года Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по обвинению в «дискредитации» армии РФ. В апреле 2023 года патриарх Кирилл лишил Кураева церковного сана. В октябре Кураев уехал из России.

Олег Куваев выпустил несколько антивоенных эпизодов «Масяни» после полномасштабного российского вторжения в Украину. Сайт mult.ru, где выходили серии «Масяни», заблокировали в России в марте 2022 года. В отношении Куваева возбудили уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

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