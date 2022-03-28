Олег Куваев сообщил о блокировке сайта «Масяни». На днях там вышла серия о российском вторжении в Украину
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Создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев сообщил о получении уведомления о блокировке своего сайта mult.ru. Как следует из его поста в фейсбуке, Роскомнадзор будет ограничивать доступ к сайту на основании требования Генпрокуратуры РФ.
«Короче, mult.ru теперь в России под запретом. Хотя я, да и зрители, сайтом уже крайне редко пользуемся, всё на ютубе в основном, но на всякий случай сделал зеркало на multru.com», — сообщил Куваев.
В реестре заблокированных сайтов mult.ru на момент публикации новости не было.
В марте Куваев опубликовал новый эпизод «Масяни», посвященный войне в Украине. В серии Масяня и Хрюндель пытаются скрыть от украинца Лохматого, что Россия вторглась в Украину, чтобы не травмировать его психику. В финале Масяня приходит в бункер к Владимиру Путину и дает ему самурайский меч со словами: «Чао. Надеюсь, навсегда».
С момента российского вторжения в Украину в России, по подсчетам правозащитников, были заблокированы более 800 информационных ресурсов.