Генеральный штаб Вооруженных сил Украины перестал упоминать о боях в районе Марьинки Донецкой области в своих ежедневных сводках о ходе военных действий.

«На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили шесть атак», — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 26 декабря.

В вечерней сводке за 25 декабря украинские военные тоже ничего не упоминают о Марьинке, хотя до этого в отчетах Генштаба регулярно сообщалось об отбитых атаках в районе города (например, в утренней сводке 25 декабря).

25 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии под контроль российскими войсками города Марьинка, расположенного примерно в десяти километрах к юго-западу от аннексированного Донецка.

Представитель пресс-службы ВСУ Александр Штупун позже заявлял, что говорить о взятии Марьинки российской армией «некорректно». «Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военнослужащие остаются в административных границах Марьинки. Но город вообще уничтожен. Однако говорить о полном захвате Марьинки некорректно», — сказал он.

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