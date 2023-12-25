В Волгограде уволили троих сотрудников госканала за костюмированную вечеринку. Ее раскритиковали в телеграм-каналах, увидев там элементы БДСМ и «антихристианской пропаганды»

Руководство государственного телеканала «Волгоград-ТРВ» (входит в структуру ВГТРК) решило уволить троих сотрудников после костюмированной вечеринки, которая «нарушила этические нормы». Об этом говорится в сообщении телекомпании.

Сотрудники устроили вечеринку в костюмах супергероев и различных киноперсонажей. В соцсетях фотографии появились 23 декабря, пишет «7×7». Как утверждает Baza, фотографии не понравились волгоградским «общественникам», которые сравнили корпоратив сотрудников с вечеринкой Насти Ивлеевой.

Раскритиковал сотрудников, в частности, анонимный телеграм-канал «Остров свободы». В его посте говорилось, что «известные лица Волгограда, являющиеся лицами областного ТВ, устроили БДСМ-вечеринку, порно фотосессию, с элементами садо-мазо и антихристианской пропаганды», после чего «сами же выложили эту похабщину в интернет». Канал назвал имена нескольких сотрудников с фотографий. О вечеринке сотрудников написал также телеканал «Царьград», который посчитал происходящее «шабашом в костюмах киллеров и с изделиями из магазинов интимных услуг».

Утром 25 декабря руководство ГТРК «Волгоград-ТРВ» выпустило заявление, в котором заявило, что это была частная вечеринка нескольких молодых сотрудников, которые забыли, что «их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании».

Через несколько часов телеканал объявил, что провел «служебное расследование». По его результатом руководство ГТРК решило уволить ведущую и двух продюсеров. Заместителю директора по телевидению и радио объявили «строгий выговор», а заместителю директора по кадрам поручили «усилить воспитательную работу в коллективе».

20 декабря в московском клубе «Мутабор» проходила вечеринка, организованная телеведущей и блогером Настей Ивлеевой. На мероприятии действовал дресс-код almost naked («почти голый»). После того, как в соцсетях появились фотографии и видео с мероприятия провластные активисты, которых возмутило проведение такого мероприятия во время войны в Украине, пожаловались на организаторов на организаторов и участников вечеринки в Генпрокуратуру и МВД.

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