Силуанов предупредил, что Россия даст «симметричный ответ» в случае конфискации ее замороженных активов в Европе

Россия готова дать «симметричный ответ» на использование доходов от замороженных в Европе российских активов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых , это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — цитирует слова министра ТАСС.

Силуанов также добавил, что замороженные в РФ активы принесли «существенный доход», который российские власти готовы использовать, если аналогичное решение будет принято на Западе.

Страны Запада после начала войны в Украине заморозили примерно половину золотовалютных резервов Банка России — около 300 миллиардов долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе. Как минимум с осени 2022 года власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих активов.

Летом 2023 года специальная рабочая группа ЕС пришла к выводу, что законного основания для конфискации российских активов нет. В связи этим группа сосредоточилась на изучении вариантов временного использовании активов, в том числе реинвестирования с целью получения прибыли.

В октябре власти Бельгии, на территории которой находится значительная часть замороженных активов ЦБ РФ, объявила, что передаст Украине 1,7 миллиарда евро налогов, полученных с доходов от российских активов. В декабре генеральная прокуратура Германии сообщила, что планирует конфисковать и направить в бюджет страны замороженные российские активы на сумму более 720 миллионов евро.

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