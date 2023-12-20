Независимый книжный магазин «Все свободны» убрал слово «Мир» с витрины по требованию сотрудников полиции. В телеграм-канале магазина опубликовали видео, как один из сотрудников «Все свободны» стирает надпись с витрины.

Надпись «Миру — мир!» появилась на витрине магазина после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В марте 2023 года витрину с надписью повредили выстрелом. Магазин объявлял сбор средств на ремонт витрины, нужная сумма была быстро найдена и стекло заменили.

После случившегося на витрине осталась надпись «Мир!». 17 декабря к ней добавили буквы «Zа» (символ «Z» в России используется в пропаганде войны — прим. «Медузы»). Кто это сделал, администрация магазина не знает.

Магазин «Все свободны» с 2011 года продает академический и популярный нон-фикшн по философии, языкознанию, истории, социологии, антропологии, искусствоведению и прочим гуманитарным наукам.

Как Z стала символом российского вторжения в Украину

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось

Как Z стала символом российского вторжения в Украину

Буква Z — официальный (и зловещий) символ российского вторжения в Украину. Мы попытались выяснить, кто это придумал, — и вот что из этого получилось