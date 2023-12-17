В Санкт-Петербурге к слову «Мир» на витрине книжного магазина «Все свободны» приклеили «Za»
Источник: Все свободны
К надписи «Мир» на витрине независимого книжного магазина «Все свободны» в Санкт-Петербурге добавили буквы «Zа». Символ «Z» в России используется в пропаганде войны.
Кто наклеил «Za», администрация магазина не знает. Ранее на витрине «Все свободны» была надпись «Миру — мир», но в марте 2023 года ее повредили выстрелом. Магазин объявлял сбор средств на ремонт витрины, нужная сумма была быстро найдена и стекло заменили.
Магазин «Все свободны» работает с 2011 года. Его специализация — академический и популярный нон-фикшн по философии, языкознанию, истории, социологии, антропологии, искусствоведению и прочим гуманитарным наукам.