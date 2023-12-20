Руководство КПРФ рекомендовало выдвинуть кандидатом в президенты РФ депутата Николая Харитонова. На президентских выборах 2004 года он набрал 13,69%

Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру депутата Госдумы Николая Харитонова в качестве возможного кандидата в президенты России от партии. Об этом по итогам заседания сообщили РБК и РИА Новости со ссылкой на источники. «Ведомости» пишут, что президиум обсудил выдвижение Харитонова на выборы.

По словам собеседника РБК в КПРФ, кандидатуру Харитонова будут рекомендовать для обсуждения на пленуме ЦК партии, который пройдет 22 декабря. Пленум должен решить, какую кандидатуру рекомендовать съезду КПРФ, который состоится 23 декабря.

Харитонов на вопрос РБК, действительно ли была поддержана его кандидатура в качестве возможного кандидата в президенты, заявил, что «был разговор». «Было много кандидатов, назывались разные фамилии, перенесли разговор на пленум. Я опережать события не могу, это было бы некорректно», — сказал депутат.

Еще один источник издания в партии рассказал, что на заседании президиума ЦК КПРФ также звучали фамилии лидера компартии Геннадия Зюганова, первого зампреда ЦК Юрия Афонина, губернатора Орловской области Андрея Клычкова, зампредов ЦК Дмитрия Новикова и Леонида Калашникова.

Источник «Медузы», близкий к руководству КПРФ, утверждает, что на съезде могут выдвинуть и Зюганова. Пока, по его словам, лидер компартии «торгуется» — он опасается, что по итогам выборов Кремль выведет на второе место лидера ЛДПР Леонида Слуцкого (партия уже выдвинула его кандидатом в президенты — прим. «Медузы») и не хотел бы такого сценария. Зюганов хочет добиться гарантий второго места, которые ему пока не спешат давать, отмечает источник.

Одним из элементов этого торга «и даже шантажа» собеседник «Медузы» назвал предложение Московского горкома КПРФ выдвинуть на выборы бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Николаю Харитонову 75 лет. Он был одним из основателей и руководителей Аграрной партии России, но затем вступил в КПРФ. Харитонов избирался депутатом Госдумы всех восьми созывов. В нынешнем созыве он возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Харитонов уже участвовал в президентских выборах в 2004 году. Тогда он получил 13,69% голосов, заняв второе место. Владимир Путин набрал 71% голосов.

Очередные выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Путин уже подал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата. Как писала «Медуза», в администрации президента уже определились с «конкурентами» Путина и решили, что он должен набрать больше 80% голосов.