Прокуратура не нашла доказательств нападения на лидера партии «Альтернатива для Германии». Ему стало плохо перед выступлением на митинге

Немецкая прокуратура прекратила расследование инцидента с председателем правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллой, которому стало плохо перед выступлением на предвыборном митинге в октябре 2023 года. Об этом, как сообщает Taggesschau, заявила представитель прокуратуры баварского города Ингольштадт Вероника Гризер.

По ее словам, никаких доказательств преступления найти не удалось. «Хотя нельзя исключать возможность нанесения травмы неизвестным во время пребывания на Театральной площади Ингольштадта, но конкретных доказательств нападения во время посещения предвыборного мероприятия или непосредственно перед визитом расследование не выявило», — заявила Гризер.

По словам прокурора, решение ведомства опирается в том числе на заключение судебно-медицинской экспертизы. Следователи просмотрели фотографии и видеозаписи с мероприятия, а также опросили свидетелей. Предполагается, что Хрупаллу укололи в руку канцелярской кнопкой.

4 октября Хрупаллу доставили в больницу после того, как ему стало плохо во время предвыборного мероприятия в баварском Ингольштадте. Очевидцы рассказывали, что лидер партии сделал несколько фотографий со сторонниками, после чего потерял сознание. Представители «АдГ» говорили, что в Ингольштадте произошел «инцидент с применением насилия» в отношении Хрупаллы, а на месте происшествия якобы был найден шприц.

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