Лидера правопопулистской «Альтернативы для Германии» госпитализировали перед выступлением. В партии заявили, что это «инцидент с насилием» и что на месте нашли шприц

Сопредседателя правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупаллу доставили в больницу после того, как ему стало плохо во время предвыборного мероприятия. Об этом пишут Deutsche Welle и Taggesschau.

Инцидент произошел 4 октября в баварском Ингольштадте, где Хрупалла должен был выступать на предвыборном мероприятии партии.

По словам одного из очевидцев, лидер партии сделал несколько фотографий со сторонниками, после чего потерял сознание. Представитель местного полицейского управления Андреас Айхеле заявил, что остается неясным, подвергся ли политик нападению или просто плохо себя почувствовал.

Согласно сообщению полиции, Хрупалле была оказана медицинская помощь на месте, после чего его доставили в больницу, но «явных повреждений не обнаружено». Представитель «Альтернативы для Германии» сообщил агентству dpa вечером 4 октября что состояние лидера партии стабильно, он будет «находиться под интенсивным медицинским наблюдением всю ночь».

По словам представителя фракции АдГ в баварском парламенте, перед выступлением Хрупаллы произошел «инцидент в толпе».

Представитель «Альтернативы для Германии» сообщил близкой к немецким правым газете Junge Freiheit, что в Ингольштадте произошел «инцидент с применением насилия» в отношении Хрупаллы. По словам кандидата от партии в земельный парламент Катрин Эбнер-Штайнер, на месте происшествия якобы был найден шприц. О нападении на Хрупаллу двух человек сообщил газете австрийский журналист Геральд Грош, присутствовавший на мероприятии. Он также заявил о найденном на месте инцидента шприце.

DW напоминает, что сопредседательница АдГ Алис Вайдель ранее отменила свое запланированное на 3 октября участие в общественном мероприятии в деревне Медларойт, расположенной на границе Баварии и Тюрингии. По словам представителя политика, такое решение было принято в связи с «инцидентом, важным для безопасности».

«Госпожа Вайдель и ее семья были вывезены органами безопасности из ее частной квартиры в безопасное место, поскольку появились признаки, указывающие на готовящееся нападение на ее семью», — сказал представитель Вайдель.

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