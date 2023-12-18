В Ростовской области дали почти семь лет бывшему наемнику ЧВК Вагнера, открывшему огонь по полицейским

Ростовский областной суд приговорил завербованного в колонии наемника ЧВК Вагнера Павла Николина к шести годам и 11 месяцам колонии особого режима по делу о нападении на полицейских в в декабре 2022 года.

Приговор вынесли на основании вердикта коллегии присяжных. Николин был признан виновным по статьям о незаконном ношении оружия (часть 1 статья 222 УК), угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК).

Стрельба в Новошахтинске произошла 6 декабря 2022 года. Тогда Николин открыл огонь из ручного пулемета по двум полицейским, которые случайно наткнулись на него недалеко от города, когда осматривали территорию в поисках пропавшей женщины. В итоге один из полицейских был ранен, а наемник скрылся с места преступления. После этого в регионе началась масштабная операция по поиску Николина, в которой участвовали полиция, военные и Росгвардия. Наемника задержали на следующий день.

Сам Николин объяснял произошедшее тем, что он якобы отстал от своей группы, заблудился и не понял, что пересек российскую границу, а по полицейским он открыл огонь, поскольку принял их за украинцев. Вскоре после ареста Николина основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что готов забрать наемника обратно на фронт.

До войны в Украине Николин отбывал срок за разбой в Башкирии. Он был неоднократно судим, в том числе за нападения на офисы микрофинансовых организаций и угоны автомобилей, а также за побег из колонии-поселения, писал «Коммерсант» со ссылкой на картотеку Верховного суда Башкирии.

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