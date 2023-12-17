СК завел уголовные дела о возбуждении ненависти на двух участников рэп-баттла. Одного из исполнителей полиция заставила извиняться на камеру

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 282 УК (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности, совершенные публично) в отношении двух рэперов Шерафгана Шарипова (Sheraphʼgun) и Ислама Закирова (Рецидив).

В конце ноября, пишет «Новая газета» на ютьюб-канале московской баттл-площадки «Кубок МЦ» появилось выступление Sheraphʼgun, в ходе которого он, в частности, читал: «Я не могу понять, это что за причесон? Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп». Эти слова расценили как отсылку к произошедшему в июле 2023 года в Электростали, где двое мужчин напали на 19-летнего Юрия М. из-за его прически — зеленого ирокеза.

Фигурантом уголовного дела стал и 19-летний Ислам Закиров (псевдоним — Рецидив). На баттле он зачитал панчлайн: «Я ебашу по беременной русской — это превентивный удар».

В середине декабря на фрагменты баттла обратили внимание провластые и правы телеграм-каналы и блогеры. Так, 15 декабря нарезку выступления рэперов опубликовал телеграм-канал «Многонационал», отмечает «Новая газета», призвав подписчиков (их у него около 200 тысяч человек) обращаться в Следственный комитет РФ и в приемную главы СК Александра Бастрыкина с требованием возбудить уголовные дела против рэперов. На выступления рэперов также обратила внимание провластная Readovka, назвав их «русофобскими».

Вскоре после этого СК отчитался о возбуждении уголовного дела, указав, что «двумя уроженцами среднеазиатских республик, проживающими на территории города Москвы, допущены публичные высказывания на тему применения насилия в отношении граждан по признаку национальности».

Через несколько часов после того, как СК объявил об уголовном деле, МВД отчиталось о задержании Ислама Закирова. В телеграм-каналах его называли выходцем из Кыргызстана, однако полиция уточнила, что Закиров — уроженец Красноярского края.

Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала в своем телеграм-канале видео, снятое после задержания Закирова. На записи он говорит: «26 ноября на своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами».

У Закирова, сообщила Волк, изъяты «мобильные устройства, в том числе с записью, имеющей доказательное значение». По данным «Осторожно, новости», обыски прошли и у посетителей баттла, у которых тоже изымали их телефоны.

Площадка, на которой проходил баттл, заявила о приостановке деятельности. Организаторы баттла обвинили Закирова в том, что он «подставил как площадку, так и весь жанр».

Информации о ходе расследования дела в отношении Шерафгана Шарипова, которого СМИ называют выходцем из Таджикистана, в открытых источниках на момент публикации новости не было.

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