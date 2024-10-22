Суд в Москве дал почти два года колонии рэперу Рецидиву. Во время баттла он заявил о «превентивном ударе по беременной русской»

Бутырский районный суд Москвы приговорил 18-летнего участника рэп-баттла Ислама Закирова, выступающего под псевдонимом Рецидив, к году и восьми месяцам колонии общего режима по делу о возбуждении ненависти или вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 УК), сообщила 22 октября пресс-служба московских судов общей юрисдикции в своем телеграм-канале.

По версии гособвинения, 18 ноября 2023 года житель Красноярского края Ислам Закиров в одном из баров Москвы «огласил высказывание, содержащее призывы к насильственным действиям, негативную оценку и негативное отношение к русским», говорится в сообщении московской прокуратуры.

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Как сообщалось ранее, во время баттла Закиров зачитал панчлайн: «Я ебашу по беременной русской — это превентивный удар». В декабре 2023-го на запись выступления Закирова обратили внимание провластные и ультраправые телеграм-каналы, блогеры и издания. Некоторые из них призвали подписчиков писать доносы в Следственный комитет РФ. Вскоре в отношении рэпера возбудили уголовное дело.

Площадка, на которой проходил баттл, заявила, что приостановила деятельность. Организаторы баттла обвинили Закирова в том, что он «подставил как площадку, так и весь жанр».

После задержания полиция заставила Закирова извиняться на камеру. «На своем рэп-баттле я публично оскорбил русскую нацию. Я раскаиваюсь и хочу принести свои искренние извинения перед всем русским народом, всеми русскими женщинами», — сказал рэпер на видеозаписи, распространенной МВД.

Вместе с Закировым Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти еще на одного рэпера — Шерафгана Шарипова (Sheraphʼgun), которого в СМИ называли уроженцем Таджикистана. Его преследование, как сообщалось, было связано с выступлением, опубликованном на ютьюб-канале московской баттл-площадки «Кубок МЦ».

Во время баттла Шарипов, в частности, читал: «Я не могу понять, это что за причесон? Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарету, но я уже не против снять с тебя скальп». Эти слова расценили как отсылку к произошедшему в июле 2023 года в Электростали, где двое мужчин напали на 19-летнего Юрия М. из-за его прически — зеленого ирокеза.

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